Giuntoli ha un nome nuovo per la fascia sinistra del Napoli.

Mentre il futuro di Hysaj e Ghoulam è ancora tutto da scrivere il Napoli continua il suo casting per un nuovo innesto per la fascia mancina della difesa. Ricardo Rodriguez del Milan è la prima scelta, ma non l’unica. Stando a quanto riportato da Il Mattino, infatti, il club partenopeo avrebbe effettuato un sondaggio anche per Leonardo Koutris, terzino greco di origini brasiliane, dell’ Olympiacos. Koutris, attualmente in scadenza nel giugno 2021 con il club di Atene, in stagione ha messo a referto appena sei presenze fra Super-League e una nelle qualificazioni di Champions League.