Giuntoli a Sky :Insigne sta bene. Vedere quei tre? Un’emozione “

Giuntoli ai microfoni di Sky

Come sta Insigne? “Sta bene”.

E’ bello che vi giochiate una delle gare più importanti con il tridente di sempre Callejon-Mertens-Insigne. “Dà sempre grande emozione vedere questi tre grandi campioni. Il Napoli ha calciatori molto bravi in rosa, sia per il futuro prossimo che per il futuro più lontano”.