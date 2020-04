Giunta de Magistris cancella con delibera il «debito ingiusto»

La Giunta comunale di Napoli, su proposta del sindaco Luigi de Magistris e del vicesindaco con delega al bilancio Enrico Panini, ha approvato una delibera, sottoscritta da tutti i componenti della Giunta, con la quale si dispone lo stralcio del debito legato ai 5 commissariamenti straordinari degli scorsi decenni (sottosuolo, rischio idrogeologico, post terremoto, emergenza rifiuti, Bagnoli) e il conseguente accollo allo Stato italiano.«Ognuno di questi commissariamenti – si legge in una nota del Comune di Napoli – ha prodotto spese e contenziosi che, per la stragrande parte, sono ricaduti interamente sulla città di Napoli e i suoi bilanci. È ancora impossibile quantificare gli effetti economici con precisione, ma il solo commissariamento post terremoto, dal 2011 a oggi, ha comportato un esborso di oltre 200 milioni di euro, mentre il commissariamento emergenza rifiuti ha pesato, fino ad ora, per 66 milioni di euro: somme sottratte ai cittadini napoletani. Spese per opere e spese per successivi numerosi, lunghi e dispendiosi contenziosi giuridici determinate non dagli eletti dai cittadini napoletani, ma da commissari nominati dal governo, chiamati a rispondere sempre e solo allo stesso».Nella delibera si legge che «i debiti derivanti da negoziazioni poste in essere dai commissari straordinari, cioè da soggetti non eletti dalla popolazione, non possono collegarsi alla responsabilità dell’ente e, di conseguenza, gravare sulle casse dell’ente medesimo, ma alla responsabilità dello Stato, il quale si è “sostituito” agli organi dell’ente tramite detti commissari, i quali hanno agito come “organi del Governo” e non come “organi dell’ente”».Nella nota il comune di Napoli sottolinea che «è la prima volta in Europa che viene approvata una delibera così netta e motivata, ma un debito ingiusto non può pesare sulla città, perché contratto da altri».La costruzione dell’atto, si legge, «è il frutto del contributo di importanti giuristi, primo fra tutti il vice presidente emerito della Corte Costituzionale, Paolo Maddalena. Alla stesura del testo ha contribuito in modo determinante la Consulta dell’“Audit sul debito pubblico”, organismo di studio e analisi costituito sulla base della qualità dei curriculum professionali e di studio dei singoli componenti, affiancato, per l’occasione, dal contributo dei professori Marco Bersani e Andrea Fumagalli».L’azione politica messa in campo da de Magistris e dalla Giunta negli anni scorsi, culminata con una manifestazione ad aprile 2018, «si traduce in un atto amministrativo a fronte, in particolare, dell’emergenza determinata dal Covid-19 che, per Comuni già pesantemente colpiti dal taglio dei trasferimenti previsti dalle diverse finanziarie, impone una esposizione davvero impensabile fino a poche settimane fa. A maggior ragione non possono essere i cittadini napoletani a pagare il prezzo dei commissariamenti due volte: la prima per i debiti ingiusti scaricati sulla città, la seconda – conclude la nota – perché sono risorse sottratte ai tanti interventi necessari per far fronte ad una emergenza sanitaria, economica, sociale».