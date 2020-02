Giroud a luglio, la Lazio ci crede

Il ds tornato dall’Inghilterra: per ora la punta resta a Londra. Blitz di Tare, il francese aveva dato l’ok: con l’accordo sul tavolo il Chelsea non lo ha più liberato.Oggi no, a luglio è possibile. Niente colpo grosso, l’illusione di calare l’asso per la corsa scudetto è sfumata. Resta l’idea, anzi la promessa, di poter chiudere l’operazione in fretta e rinviare l’arrivo di Olivier Giroud in estate, quando Lotito confida di esporre in vetrina l’insegna della Champions. Era in prima fila, lo teneva in pugno. Non è la Lazio a non aver ingaggiato il centravanti della Francia, campione del mondo, in scadenza di contratto con il Chelsea. Lampard ha deciso di tenerlo e di bloccarne la cessione.Ieri mattina era a un passo, sembrava un acquisto fatto o in via di definizione. C’è stato un ripensamento, motivato dalla mancanza di un sostituto. Una doccia gelata per Inzaghi. Il vecchio Frank, ex centrocampista dei Blues, gli è sempre andato di traverso: nell’ultimo confronto di Champions allo Stamford Bridge (datato 22 ottobre 2003) pareggiò il gol di Simone con un gran destro dal limite dell’area. Ieri ha posto il veto, spiazzando i suoi stessi dirigenti, al trasferimento di Giroud. All’ora di pranzo gli accordi erano stati trovati dopo il rilancio notturno di Lotito e il blitz di Tare a Londra. Il ds era decollato dall’aeroporto di Fiumicino intorno alle 8 con un volo Alitalia, la sera prima il presidente della Lazio era piombato negli uffici di Formello per condurre in prima persona un’operazione a cui teneva tantissimo e che aveva deciso di spingere, attratto dall’idea di poter competere con Juve e Inter, regalando a Inzaghi un altro attaccante. Giovedì sera a Formello erano convinti di averlo preso ed era stata sdoganata la missione di Tare per chiudere.