Venanzoni (La Città): Emergenza vivibilità in città, Giovani hanno occupato strade e marciapiedi seminando il caos tra i residenti.

“I segnali che giungono da varie zone della nostra città sono a dir poco inquietanti. In atto c’è una vera emergenza vivibilità, questa volta non legata solo a problemi che riguardano la raccolta dei rifiuti, le pesanti disfunzioni che si registrano nel campo dei trasporti o a altre tematiche sociali bensì al mondo dei giovani e al loro modo di concepire il vivere comune”. A sostenerlo è il consigliere comunale della “Città” Diego Venanzoni in un’intervista rilasciata a “Per Sempre Napoli”. Che aggiunge: “La maggior parte di loro, infatti, si è ‘impadronita’ di intere aree urbane, come dimostrano le proteste, le denunce fatte dai residenti, leggi Materdei, Vomero, Chiaia, Posillipo, Mercato, Sanità. Caos e disordine, mancanza di civiltà regnano sovrani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio fino a notte inoltrata”. “Un vero calvario – evidenzia Venenzoni – per chi ci abita, costretto a convivere con il frastuono, l’assordante rumore provocato dagli instancabili caroselli di decine e decine di motorini, con in sella anche tre o quattro passeggeri. Un essere goliardico che non di rado è border line, con un rapido passaggio a un comportamento violento e anche criminale: risse, accoltellamenti, lancio di bottiglie di vetro, occupazione di marciapiedi che ostacolano il cammino dei passanti. Insomma un inferno a cui le istituzioni, le forze dell’ordine non riescono a porre rimedio, nonostante gli sforzi compiuti”. Quindi, il consigliere comunale si dice preoccupato per “una situazione che potrebbe ulteriormente degenerare con il rischio, è già avvenuto, di dare spazio alla criminalità comune e organizzata che in queste condizioni trovano terreno fertjle per mettere radici”. E conclude con un appello: “Occorre, prima che sia troppo tardi, fare rete e la politica, in prima fila, deve impegnarsi a trovare soluzioni che non mortifichino ulteriormente un territorio, i suoi residenti, causando ulteriori problemi anche alla ripresa turistica di Napoli e del suo hinterland. Con ripercussioni anche sull’economia, l’occupazione”.