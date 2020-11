Giornata mondiale del diabete, venerdì 13 Novembre il webinar live

Sabato 14 Novembre si celebra la giornata mondiale del diabete.

Chiunque si trovi a combattere con una malattia cronica, la celebra prestando a se stesso le dovute cure, la giusta attenzione, per assicurarsi la migliore qualità di vita possibile, il proprio benessere.

Quest’anno, in tempo di Covid – 19, non sarà possibile organizzare eventi in piazza, attività di sensibilizzazione a contatto con le persone.

Rete e Multimedialità virtualmente insieme ai decisori politici della regione Campania, i medici diabetologi e la coordinatrice delle associazioni di pazienti diabetici.

Anche informarsi rientra tra i modi per prendersi cura di sé.



Per partecipare, clicca sul link: https://attendee.gotowebinar.com/register/2889036482100402190