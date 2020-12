Giornata mondiale dei diritti umani, Mattarella: “Superiamo la sfida della pandemia”

“La tutela dei diritti della persona deve essere al centro della risposta globale alla pandemia, per evitare che essa renda meno penetrante la loro applicazione, e far sì che gli sforzi di ripresa siano sorretti da solidi criteri di eguaglianza ed equità. Senza il rispetto di tali essenziali principi la Comunità internazionale non sarà in grado di superare con successo questo momento complesso e di garantire a tutti un futuro di pace e sviluppo”. Così parla il Capo dello Stato in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani, ricorrenza indetta in memoria della proclamazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, sancita dall’Assemblea delle Nazioni Unite a Parigi il 10 dicembre del 1948, con l’obiettivo di diffondere in tutto il mondo i valori di democrazia, diversità e tolleranza affinché non si ripetessero gli orrori della Seconda Guerra Mondiale.