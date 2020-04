Giornalisti, Verna scrive a de Magistris e chiede scusa per Feltri

«Posso solo chiedere scusa a mio nome e a quello della stragrande maggioranza di colleghi che hanno lo stesso tesserino di Feltri per il reiterato atteggiamento di vacua ostilità. Lo trovo indegno ma mi adeguo e amo Milano come Napoli di cui sono sempre rimasto orgoglioso cittadino». Così il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Verna, in una lettera al sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in cui prende posizione dopo le ultime dichiarazioni pubbliche del direttore di Libero, Vittorio Feltri. Piena condivisione è stata espressa dal primo cittadino che ha anche chiesto a Flavia Sorrentino, che segue per conto dell’Amministrazione comunale lo sportello “Difendi la Città”, di seguire la vicenda.fonte Il Roma