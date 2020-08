Gioele, l’ex carabiniere: “L’ho trovato come su indicazione del Signore”

“L’ho trovato dove gli altri non avevano cercato. L’ho sentito fin da stamattina. È stata come un’indicazione del Signore. Così sono andato in un punto dove altri non erano arrivati”. Sono le parole di Giuseppe Di Bello, 55 anni, carabiniere in pensione, uno dei tanti volontari che, messosi alla ricerca del piccolo Gioele, bimbo di 4 anni, scomparso con la mamma, Viviana Parisim dj, il 3 agosto scorso, ha rinvenuto quelli che sembrano essere i resti del piccolo. Il ritrovamento è avvenuto nella zona intorno l’autostrada Messina-Palermo, ad alcune centinaia di metri, Secondo quanto racconta l’Ansa l’ex militare “aveva in mano una falce con cui si è fatto largo in mezzo ai rovi e a una fitta vegetazione fino a trovare i resti”. E ancora, l’Ansa; “Il viaggio dell’ex carabiniere è iniziato alle 5 di mattina quando insieme a un suo amico ha percorso 40 km di autostrada per recarsi alla stazione di servizio che per 16 giorni è stato il punto di coordinamento delle ricerche. Di Bello conosceva bene quei posti poiché spesso va a raccogliere i funghi e la sua strategia è stata quella di usare il falcetto che si era portato cominciando ad aprire spazi tra gli arbusti fino a scoprire i frammenti di piccole ossa umane e pezzi di indumenti da bambino”.