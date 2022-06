Gianluca Gaetano e la chiamata di Spalletti

La Campania può vantare un numero abnorme di giovani talenti nel mondo del calcio che stanno crescendo giorno dopo giorno sempre di più, riuscendo anche a realizzare piccoli traguardi.

Questo è il caso di Gianluca Gaetano, classe 2000 di Cimitile, provincia di Napoli. Il centrocampista attualmente gioca nella Cremonese in Serie B, ma a quanto pare tornerà a Napoli per volontà di Luciano Spalletti.

Le sue ottime prestazioni in capo gli hanno permesso di essere convocato in Under21. L’edizione odierna del Mattino ha scritto un approfondimento in merito al giovane azzurro:

GIANLUCA GAETANO FOTO MOSCA

“Gaetano ha già stregato Spalletti durante i ritiri della scorsa estate, al punto da aver giocato anche qualche minuto a inizio stagione prima di essere ceduto in prestito alla Cremonese”.

“Ora, però, le sue ambizioni sono ben altre. Non vuole rimanere un oggetto misterioso sul pianeta Napoli, ma un punto fermo attorno al quale far ruotare il gioco offensivo degli azzurri. Nel Napoli di mister Luciano Spalletti potrebbe giocare un po’ ovunque: mezzala nel centrocampo a tre, sottopunta nella batteria di trequartisti, o anche interno in una mediana a due. Potrebbe essere quindi un jolly, capace di giocare in tre ruoli.”

