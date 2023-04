Gianfranco Gallo: “Auspico un accordo tra tifo organizzato e De Laurentiis

Gianfranco Gallo, attore e regista, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, condotto da Dario Sarnataro, in onda su Radio Marte:

«Scenografia dei milanisti? Pulcinella è comunemente visto come qualcosa di folkloristico, ma in realtà è un simbolo molto più forte di quanto si creda, carico di significati, è un personaggio che proprio dagli inferi risorge. Mi piace rimarcare il valore più alto di simboli che sono molto più profondi di quanto passi comunemente. La coreografia a me è sembrata ignorante. Quel Il riferimento ad Acqua e Sapone? È quello lo striscione che non mi è piaciuto per nulla. Querelle tifo organizzato-De Laurentiis? Il Presidente ci ha portati a quello che stiamo vivendo oggi, la maggior parte dei tifosi è sana, ed offre da sempre il supporto necessario alla squadra. Auspico un accordo tra le parti, per risolvere l’annosa questione che è deflagrata nelle ultime settimane. Bisogna che ciascuna parte riconosca l’importanza dell’altra per i successi della squadra. E occorre prendere sempre ciò che c’è di buono di ogni controparte. Quello che si vede dal campo, grazie ai tifosi sugli spalti, è un’esperienza indimenticabile. La violenza che si vede oggi negli stadi è incontrollabile e infonde un grave senso di tristezza».

de laurentiis

