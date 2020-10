Gianfranco De Laurentiis e Maradona

Gianfranco De Laurentiis, noto conduttore di “Dribbling” e “Domenica Sport”, è deceduto oggi all’età di 81 anni.

Ricordiamo un retroscena su Maradona.

“Con Diego ho avuto sempre ottimi rapporti. A quel tempo riscosse un certo successo la trasmissione Rai del sabato sera “Numero 10” e Maradona con un trucco mi invitò come ospite a Napoli perché voleva riprodurla con me, ma non in Rai bensì in una tv locale! Naturalmente gli dissi che con tutto l’affetto che potevo avere per lui, non mi sarebbe stato permesso di fare una cosa del genere. Diego è un bravissimo ragazzo rovinato dalla sua ingenuità. Pensa che quando giocava l’argentina Gabriela Sabatini agli Internazionali di tennis di Roma, lui arrivava in città con quindici persone al seguito per fare il tifo. Tutte a carico suo! Gli pagava alberghi e ristoranti. Durante la sua vita ha sempre campato così“.