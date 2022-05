Giallo Osimhen: dichiarazioni discordanti per far parlare…

Negli ultimi giorni sono state tante e diverse le voci in merito all’attaccante Victor Osimhen. Il suo amico e giornalista Oma Akatugba ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione ‘Si gonfia la Rete’ ha rilasciato importanti dichiarazioni in merito al futuro del nigeriano.

Le parole dell’amico di Osimhen

Sulla questione mercato di Osimhen, Akatugba è stato molto chiaro: non crede che il suo futuro sarà nel Napoli.

Oma Akatugba

“Secondo me delle offerte ci sono già: sono dal Manchester United e il Newcastle. Per quanto ne so io non corrispondono ancora al desiderio di De Laurentiis, però sappiamo che il Napoli è un club “veditore”. Come in passato con Cavani e Higuain, davanti all’offerta giusta secondo me il Napoli non dirà no per Osimhen. Per come la vedo io, Victor giocherà altrove l’anno prossimo“.

Dichiarazioni che hanno destato preoccupazione tra i tifosi azzurri i quali hanno, fin dal suo arrivo al Napoli, riposto in lui la speranza per qualsiasi vittoria: dalle singole partite allo scudetto.

Tuttavia dopo le dichiarazioni del giornalista, sono arrivate quelle indirette del calciatore.

Le parole di Osimhen a Radio Kiss Kiss

Sebbene le voci di mercato spesso non sbagliano, non esistono dichiarazioni più certe se non quelle dei diretti interessati. Ieri infatti, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’attaccante azzurro ha rilasciato un’intervista esclusiva alla radio ufficiale della società SSC Napoli.

NAPOLI CALCIO Victor Osimhen FOTO MOSCA

In merito alla questione scudetto si è dichiarato molto deluso da se stesso, affermando di riprovare nell’impresa il prossimo anno.

Parole, anche queste, che hanno immediatamente riacceso la speranza dei tifosi più attenti, i quali hanno inteso dalle sue dichiarazioni la volontà di rimanere nel club. Se così fosse infatti, nonostante possano arrivare mille proposte, il nigeriano potrebbe rifiutarle preferendo il club della città di Partenopee.

Perché il suo amico ha rilasciato delle dichiarazioni diametralmente opposte alle dichiarazioni del nigeriano?

Le ragioni per la quale i due amici e professionisti non si trovano sulla stessa lunghezza d’onda possono essere infinite, ma due meritano un attenzione particolare.

La prima ragione potrebbe essere legata ad una questione di riserbo da parte di Osimhen. E’ possibile che qualsiasi tipo di proposta avanzata al numero 9 del Napoli sia ancora sul ‘tavolo delle decisioni’. Motivo per il quale al pubblico dichiara di rimanere, fino all’ufficialità della contrattazione con il club futuro.

La seconda ragione potrebbe essere legata ad una questione di visibilità.

E’ risaputo che i tifosi del Napoli, più che in ogni altra squadra italiana, sono molto legati ai giocatori, soprattutto quando questi si mostrano partecipi alla vita napoletana. Un esempio lampante è Dries Mertens cosi come Kalidou Koulibaly, giocatori amati non solo in campo ma anche fuori.

E’ possibile dunque che il nigeriano abbia optato per un ‘accordo bianco ‘ con il giornalista affinché le sue dichiarazioni destassero scandalo cosi da essere ancora più amato una volta resa pubblica la smentita.

Un ragionamento machiavellico, che però viene spontaneo pensare dal momento in cui il suo possibile addio è stato annunciato da un amico. Ciò che risulta strano infatti è che i due, nonostante uno stretto rapporto, non conoscano le volontà e il futuro a breve termine dell’altro.

La domanda è: c’è qualcuno che mente in questa storia?

Per scoprire se Victor Osimhen andrà via dobbiamo solo attendere l’inizio dell’estate, momento in cui ogni dubbio verrà sciolto.

