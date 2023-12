Giallo Lavezzi, accoltellamento? La famiglia smentisce

Ore di apprensione per l’ex giocatore del Napoli Ezequiel Lavezzi. Secondo il quotidiano Clarìn l’ex azzurro è stato ricoverato questa mattina nell’ospedale Cantegril a seguito di una “una piccola ferita da puntura all’addome e una frattura a livello della clavicola”.

Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che il Pocho stesse partecipando ad una festa in famiglia nella sua casa a José Ignacio quando è rimasto ferito. Sulla vicenda sta indagando la polizia locale, ma sull’accaduto sono diverse le versioni riportate dai media.

C’è chi sostiene infatti che Lavezzi sia stato colpito dal fratello a seguito di una lite e chi, come la sua famiglia, dichiara che il Pocho si sia ferito cadendo da una scala mentre stava cercando di cambiare una lampadina trascinandosi, nella caduta, un mobile che gli avrebbe procurato la frattura alla clavicola. Per quanto riguarda la ferita all’addome si tratterebbe di una lesione superficiale e non di un’accoltellamento.

Sul rapporto della polizia locale è possibile leggere: “Il 20 dicembre, alle 05:00 del mattino, una squadra mobile della polizia si è recata ad Arenas de José Ignacio, nella giurisdizione di Sec, dove hanno chiesto il supporto dell’Emergenza. All’arrivo la vittima era Ezequiel IVAN LAVEZZI che è rimasto ferito mentre era assistito telefonicamente dal Pronto Soccorso Dott. Agustini, che gli ha diagnosticato una frattura alla scapola e lo ha trasferito al Sanatorio di Cantegril. Non si sa al momento come sia avvenuto l’infortunio, lui stesso era a una festa”.

