Giallo Gioele, la ricostruzione del legale: “Mamma e figlio morti in posti diversi”

“Pensiamo che Viviana Parisi e il figlio siano morti in due momenti e in due luoghi distinti. Magari la madre aveva perso Gioele ed è salita sul pilone per tentare di avvistarlo, cadendo poi accidentalmente. Nel frattempo il bimbo forse è caduto da qualche altra parte e poi è stato assalito dagli animali. Comunque speriamo che questi sopralluoghi possano chiarire la vicenda”. A dirlo è l’avvocato Pietro Venuti, il legale della famiglia di mamma e figlioletto.