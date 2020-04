Già quattro i decreti ma neanche un euro

Siamo già al quarto decreto legge approvato dal governo per affrontare la crisi economica innescata dalle restrizioni necessarie per affrontare il coronavirus, ma imprese e cittadini non hanno ancora visto un euro. Hanno sotto gli occhi, però, un groviglio normativo tale da mandare in tilt anche gli esegeti ed i commentatori più attenti. Norme che vengono approvate con un decreto e cambiate con quello successivo, emendamenti governativi approvati alla mattina e poi non recepiti alla sera dallo stesso esecutivo nel maxiemendamento, errori di scrittura delle norme, una confusione incredibile tra regole statali e regionali.

Ma quello che dà ancora più fastidio è il tono trionfalistico delle comunicazioni pubbliche dei responsabili del governo, assillati dall’esigenza quotidiana di sbandierare successi e riforme che poi, a ben guardare, sono solo sulla carta. Come i 400 miliardi per le imprese annunciati dal presidente Giuseppe Conte subito dopo l’approvazione del decreto liquidità. Se avessero trovato una cifra simile nelle pieghe del bilancio dello stato sarebbero stati dei maghi, invece siamo di fronte a semplici illusioni ottiche.

Nei 400 miliardi sono stati contati, infatti, anche i 200 miliardi di garanzie alle esportazioni che potrebbero essere concessi da Sace, ma non si tratta di soldi veri, aggiuntivi, bensì dell’ammontare massimo delle garanzie che possono essere concesse nel corso dell’anno, un budget, immutato. Anche i 100 miliardi del fondo di garanzia si riducono, in realtà, a 1,5 miliardi che dovrebbero garantire prestiti per 100. Di questi 100, in realtà, la metà sono già stati erogati, quindi i maggiori prestiti garanti saranno una cinquantina di miliardi. La maggior parte di questi serviranno per la rinegoziazione di crediti già in essere e solo una piccola parte andrà a beneficio di nuovi finanziamenti.

L’impressione è che l’attenzione del governo sia concentrata in modo esasperato sulla comunicazione più che sui contenuti delle norme che vengono approvate: si finisce così per vantare successi del tutto virtuali, un po’ come quel simpaticone di Mussolini che non avendo tanti cannoni da far sfilare, finiva per far girare sempre gli stessi: l’importante, appunto, è l’immagine.fonte Italiaoggi