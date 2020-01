Ghost il musical conquista il Sistina.

L’Ansa riporta:i fantasmi in scena piacciono e divertono, soprattutto se a tenerli in vita è l’ amore che sfida la morte. Ha riscosso applausi a scena aperta al Teatro Sistina di Roma la prima di “Ghost il musical”, trasposizione per il palcoscenico firmata da Bruce Joel Rubin, autore della sceneggiatura del film con Patrick Swayze e Demi Moore campione di incassi nel 1990. La love story del bancario Sam ucciso in una rapina che da fantasma cerca di proteggere la sua Molly grazie all’ aiuto della sensitiva imbrogliona Oda Mae, l’ unica in grado di comunicare con lui, ha coinvolto gli spettatori grazie al ritmo serrato, alla serie di brani musicali originali firmati dall’ ex Eurythmics David Stewart e Glenn Ballard, e in particolare agli effetti speciali con spettri che entrano ed escono dai corpi, levitano o passano attraverso le porte e oggetti che si muovono tra continui cambi di scena. Convincenti e molto affiatati, Mirko Ranù e Giulia Sol reggono il confronto con la coppia di star del grande schermo, e Thomas Santu che ha impersonato il cattivo Carl. Il merito di tenere alto il versante comico della vicenda è tutto della debuttante Gloria Enchill bravissima nel rendere la medium con una trascinante esuberanza soul che non ha fatto rimpiangere l’ attrice Whoopy Goldberg. Federico Bellone, regista e scenografo anche della versione coprodotta in Spagna dello show, guida con mano sicura il cast con l’ aiuto di Chiara Vecchi, che cura anche le coreografie tra le quali si muove l’ ottantaduenne Ronnie Jones, vecchia conoscenza della scena musicale anni ottanta, nel ruolo del fantasma dell’ ospedale.