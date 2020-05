Ghirelli:”Ecco la mia volontà sul campionato di Lega Pro”

Ghirelli è intervenuto via skype a Sky Sport 24. Argomento la chiusura o la ripresa dei campionati di calcio. Ecco cosa dice :” E’ stato emozionante parlare di calcio dopo un periodo buio e di silenzio. La mia volontà è quella di chiudere il campionato di Lega pro 2019-20. Le motivazioni sono tante ma soprattutto la mancanza di fondi necessari per adeguarsi al protocollo istituito dalla commissione medico scientifica nominata dal presidente della federazione gioco calcio italiana Gravina. Protocollo che oggi è stato visionato da un’altra commissione medico scientifica quella nominata dal governo e più precisamente dal ministro dello Sport Spadafora e dal ministro della Salute Speranza. L’idea e la mia volontà di fermare il calcio è questa. Avrei pensato a quattro promozioni. Le prime tre di ogni girone e una quarta per meriti sportivi.