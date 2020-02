Germania: Lipsia pareggia, Bayern vince e sorpassa

Bundesliga:- Il Bayern Monaco coglie la sesta vittoria di fila andando a vincere 3-1 a Magonza e grazie al pareggio tra Lipsia e Borussia Moenchengladbach supera il Red Bull e si porta in vetta alla classifica dopo venti giornate, con 42 punti. Domenica prossima, è in programma all’Allianz Arena la sfida tra le due prime della classe, col Lipsia che cercherà di recuperare il punto di svantaggio.

Oggi, l’RB rischia di capitolare in casa ma risale dallo 0-2 al 45′ con le reti di Schick e Nkunu ed evita di essere superato anche dal ‘Gladbach, che invece viene affiancato dal Dortmund a quota 39. Il Borussia giallonero si impone sull’Union Berlino con un netto 5-0 cui partecipa con una doppietta il giovanissimo bomber Erling Haaland, al settimo sigillo in campionato in tre gare.

Leader della classifica marcatori è sempre Lewandowski, che ha aperto le marcature a Magonza prima delle reti di Mueller e Thiago Alcantara che prima della mezz’ora chiudono di fatto l’incontroSorpasso Bayern ai danni del Lipsia!Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it