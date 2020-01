Genoa ‘punta’ Quintero,ma River chiede soldi clausola

Preziosi ha hiesto Quintero al River Plate ,la risposta….se ne parla in questo articolo pubblicato da Ansa.it – Dall’Argentina rimbalza la voce di un interessamento molto forte del Genoa per il centrocampista del River Plate Juan Fernando Quintero. Il colombiano, classe 1993, aveva giocato in Italia nella stagione 2012-2013 con la maglia del Pescara, dove aveva dimostratoi di avere grandi qualità tanto da essere acquistato dal Porto. Poi il trasferimento in Argentina nel River e la vittoria, da grande protagonista, nella Coppa Libertadores del 2019.

Il Genoa lo avrebbe chiesto in prestito per sei mesi, ma il club argentino sarebbe disponibile a lasciarlo andare soltanto in presenza del versamento della clausola rescissoria che si aggira sui 30 milioni di euro