Genoa, Nicola nuovo allenatore: c’è l’accordo

E’ fatta!Davide Nicola e’ il nuovo tecnico del Genoa.E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Skysport.it

Davide Nicola è pronto a diventare il nuovo allenatore del Genoa, tornando così nel capoluogo ligure dopo i tanti anni trascorsi da calciatore con la maglia rossoblù. Accordo di massima tra le parti già raggiunto (sei mesi con rinnovo legato alla salvezza) – dopo che nelle scorse ore l’ex allenatore del Crotone aveva guadagnato la pole nei pensieri del presidente Preziosi – e che verrà formalizzato nell’incontro in programma venerdì sera a Genova. Nicola dunque è pronto a prendere in mano il Genoa, attualmente ultimo in classifica a quota 11 punti e reduce da un girone d’andata davvero complicatissimo.I numeri da dimenticare di Thiago MottaDopo aver iniziato la stagione con Andreazzoli, il Genoa dunque cambia ancora allenatore: dopo aver scaricato Thiago Motta, congelato l’arrivo di Diego Lopez e incassato il no di Ballardini adesso Preziosi ha deciso di affidare la squadra a Davide Nicola. Termina dunque l’esperienza di Thiago Motta al Genoa che nella sua avventura sulla panchina rossoblù ha collezionato 6 punti in 9 partite, frutto di una vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte. L’ultima delle quali a San Siro nel 4-0 contro l’Inter del 21 dicembre. L’unica vittoria del Genoa sotto la gestione Motta risale al 26 ottobre con un 3-1 rifilato al Brescia.