Genoa Napoli: accade quel che non ti aspetti, 2-2

È una serata delicatissima. È il momento più “basso” della SSC Napoli 5.0.

Il momento più delicato e complesso del Napoli moderno. Il secondo tempo visto con la Lazio non è un caso. Ha un triste strascico.

Il commento più garbato del tifoso sul divano è “il Napoli non ha gioco”.

Siamo al 72 ‘ ed il Napoli trova il primo calcio d’angolo dell’ incontro. È tutto dire.

Fino a questo punto un calvario silenzioso.

Il Napoli è sotto 2-0.

Bani e Retegui.

Un Napoli irriconoscibile.

In difficoltà su tutto.

Ognuno per sé. Non c’è la squadra. Lentezza e una ricerca di equilibrio che non viene.

Brutta copia del Napoli 5.0 visto soltanto due mesi fa.

Poi Raspadori. Gol da attaccante vero. Gol da attaccante finalmente cattivo e deciso. Arrabbiato.

2-1. Si riapre la partita.

Siamo al 76 ‘ del secondo tempo.

Spinge il Napoli, spinge in maniera testarda e disordinata. Più volontà che gioco. Più emotività che testa. Arriva il pareggio.

Al minuto 84′, Politano. 2-2. Il Napoli potrebbe vincerla addirittura. Non lo meriterebbe, diciamolo francamente.

Finisce così. Pareggio. Accade tutto nei 15 minuti finali. Garcia salva la panchina almeno per stasera.

La questione è delicata.

Il momento è da considerare con infinita attenzione.

Presidente tocca a lei.

