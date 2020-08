Gennaro Sosto in esclusiva a Persemprenapoli

Gennaro Sosto, Direttore Generale dell’ASL Napoli 3 Sud, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Persemprenapoli in merito ai test di screening gratuiti anti Covid 19. La maratona promossa dal ASL Napoli 3 SUD e dal sindaco di Piano di Sorrento dottore Vincenzo Iaccarino, ha riscosso enorme successo mettendo in evidenza il senso civico e responsabile della popolazione costiera che ha aderito in massa a tale iniziativa gratuita Ecco le parole del dottore Gennaro Sosto a Persemprenapoli.