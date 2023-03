Il club Napoli Montesi D’America (con sede a monte di procida Bar Centrale Enal di Michele Carannante).

Nelle foto Il presidente Tony Coppola e Nicola Lubrano con Rosario Procino.

Presenti a New York in occasione della gara di Champions, ufficializzano il gemellaggio con lo storico Club Napoli New York al ristorante Ribalta di Rosario Procino e Pasquale Cozzolino.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati