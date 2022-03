Gazzetta: Insigne puo’ dire addio alla Nazionale, la Macedonia la sua ultima gara.

Siamo forse giunti ai saluti finali tra Lorenzo Insigne e la Nazionale. Infatti il capitano del Napoli, come pubblicato nell’ edizione odierna della Gazzetta dello Sport ,figura nell’elenco dei calciatori a fine ciclo .Ecco di seguito l’elenco dei possibili addii alla Nazionale pubblicato dalla Gazzetta dello Sport: “In uscita, per ragioni anagrafiche, Sirigu (35), Acerbi (34), Florenzi (31), Toloi (31), Immobile (32), Joao Pedro (30) e l’”americano” Insigne (30). Da valutare tre situazioni chiave: Bonucci (35), Jorginho (30) e Verratti (29). Sono tre totem, simboli il cui ruolo va oltre il campo. E rinnovare non significa ripartire dall’anno zero buttando il neonato con il pannolino. Soprattutto in difesa, dove alle alternative serve ancora tempo”.

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati