Gazzetta dello Sport:” Ringhio ha il jolly in difesa”

Il Napoli ha problemi in difesa. Infatti all’infortunio di Manolas,incrinazione delle costole, si è aggiunto anche l’infortunio di Maksimovic, distorsione della caviglia. Ma Ringhio come un giocatore di poker ha il suo jolly in difesa. Ecco come la Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna riporta la notizia

Soluzione Di Lorenzo Intanto però Gattuso e il suo staff devono pensare a delle alternative per preparare l’assetto contro il fortissimo attacco blaugrana guidato da Leo Messi. Quando in gennaio si è ritrovato in una situazione simile (allora per infortunio erano fuori Koulibaly e poi anche Maksimovic), il tecnico calabrese spostò centrale Di Lorenzo con discreti risultati, anche se quel Napoli ancora non aveva trovato i propri equilibri migliori. Vedremo se contro la Lazio testerà quest’assetto che curiosamente sarebbe simile a quello dell’andata all’Olimpico, dove Di Lorenzo giocò centrale di sinistra accanto a Manolas. A margine della sconfitta contro l’Inter, va salutato con piacere il ritorno in campo nove mesi dopo del terzino francese Kevin Malcuit, che si era rotto il legamento crociato nell’ottobre scorso. E anche una discreta prova di dell’esterno sinistro algerino Faouzi Ghoulam che in un paio di occasione ha messo in mostra il suo micidiale piede mancino.