Gazzetta dello Sport:” Per lunedì Koulibaly tenta il miracolo”

Il Napoli è in grossa emergenza in difesa e quindi Koulibaly cerca di compiere il miracolo sportivo La notizia la riporta la Gazzetta dello Sport di oggi a firma Mimmo Malfitano. Ecco cosa sta scritto:

“Si è rivisto sul campo, anche se soltanto per svolgere un lavoro personalizzato, ma tanto basta per alimentare la speranza che Kalidou Koulibaly possa essere lunedì protagonista della sfida contro la capolista Inter. Sia chiaro: il suo rientro in tempi così brevi rimane assai difficile, ma il senegalese sta provando ad accelerare per vedere come risponde la sua coscia destra “stirata” lo scorso 14 dicembre, in quel disastroso inizio contro il Parma. Annata segnata Una stagione che sembra maledetta per il forte centrale che ha risentito di una preparazione approssimativa per via della Coppa d’Africa. Qualche prestazione degna del suo livello – vedi le sfide al Liverpool – e tanti errori in campionato, cominciando dall’autogol decisivo in casa Juve, fino alla sciagurata scivolata col Parma, che lancia al gol Kulusevski. Gattuso osserva con attenzione i progressi del suo difensore e vuole recuperarlo al meglio delle condizioni fisiche. Anche per questo motivo difficilmente Koulibaly sarà della partita lunedì. Al tempo stesso i suoi segnali di ripresa alimentano ottimismo in casa Napoli.”