È morto all’età di 81 anni Luciano Gaucci, storico presidente del Perugia. Si è spento a Santo Domingo, dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. Gaucci è stato presidente del Perugia dal 1991 al 1999, portando il Grifone dalla serie C alla A. Fu proprietario anche di Viterbese, Catania e Sambenedettese. Fu anche a un passo dall’acquistare il Napoli con il Tribunale che gli preferì De Laurentiis. Gaucci, infatti, è stato presidente di Napoli Sportiva, società nata dopo il fallimento della vecchia Società Sportiva Calcio Napoli nell’estate 2004, sotto il peso di 67 milioni di euro di debiti e aveva ingaggiato Angelo Gregucci come allenatore. La Napoli Sportiva non fu iscritta ad alcun campionato professionistico o dilettantistico. Ebbe anche diverse vicissitudini giudiziarie. Indagato per il fallimento dell’AC Perugia, è stato inquisito assieme ai figli Riccardo e Alessandro per associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta e nel 2005 si è rifugiato nella Repubblica Dominicana. Ha quindi patteggiato la pena di tre anni per bancarotta fraudolenta e reati fiscali che poi non è stata scontata in quanto indultata. Nel marzo 2009 dopo quasi quattro anni di latitanza è rientrato in Italia.