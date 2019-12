Gattuso smorza gli entusiasmi: “Napoli, non sei ancora guarito”

Gattuso contento a meta’,bisogna lavorare tanto ancora….e quanto li legge in questo articolo pubblicato su Gazetta.it Felice, ma umile. Rino Gattuso si prende all’ultimo respiro i primi tre punti da quando è sulla panchina del Napoli. Lo fa al 94′ in casa del Sassuolo. “Non siamo ancora guariti, sappiamo di essere malati, era due mesi che non vincevamo in campionato. La strada è lunga, bisogna lavorare, questa è una squadra forte non si possono fare miracoli in 10 giorni”, dice subito nel dopopartita per smorzare il facile entusiasmo.Il lavoro è innanzitutto tattico. “Dobbiamo avere equilibrio, ricominciare a divertirci. Hanno fatto per anni il 4-3-3, dobbiamo essere più corti, lavorare di reparto, come abbiamo fatto nel secondo tempo. Dobbiamo dare continuità al lavoro iniziato da 10 giorni. Facciamo ancora fatica con i movimenti di catena, nel primo tempo siamo stati statici, ci manca un giocatore davanti alla difesa per giocare in un certo modo”. Forse lo può essere Fabian Ruiz? “Non è un vertice basso, deve essere supportato dalla squadra. Con il sacrificio uscirà anche la sua qualità, dobbiamo continuare a dare equilibrio, qualcosa che per tantissimo tempo questa squadra non ha avuto”.Gattuso è noto per il suo modo di fare con i calciatori. ” Mi piace toccare fisicamente i miei giocatori, è l’unico modo che conosco per entrare nell’anima dei miei giocatori. Magari a qualche giocatore può dare fastidio quando urlo, ma so lavorare solo così (ride). Per tantissimi anni il 70-80% di questi giocatori ha scritto pagine importanti per il Napoli, ora stanno vivendo qualcosa che non hanno mai vissuto. Bisogna aiutarli e spiegare cosa voglio proporre, dobbiamo lavorare sulle gambe e sul fisico”. La stagione passa anche dalla Champions. Pensa già al Barcellona? “È ancora lontano, se ci penso ora mi vengono i capelli bianchi… pensiamo alle squadre che dobbiamo incontrare prima del Barcellona”.