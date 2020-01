Gattuso, ora il tour de force ma c’è un’arma in più: Politano

Con la Samp possibile esordio dell’ex interista, magari a gara in corso. E Rino attende il recupero di Koulibaly in difesa.E quanto si legge in questoarticolo pubblicato su Gazzetta.it A Marassi, lunedì sera, Rino Gattuso potrà mettere in campo una delle sue idee offensive del 4-3-3, schierare gli esterni d’attacco a “piedi invertiti”. E se Lorenzo Insigne destro che gioca a sinistra è da anni un punto di riferimento, Matteo Politano mancino che parte da destra è la novità. Una novità attesa due anni, visto che nel gennaio del 2018, ai tempi di Maurizio Sarri, l’esterno allora del Sassuolo non passò al Napoli per un soffio nell’ultimo giorno di mercato e sarebbe stato il rinforzo giusto per puntare allora allo scudetto, quello perso nonostante i 91 punti.Ma ormai è inutile guardare indietro. Oggi Politano diventa un’ottima alternativa, anche se Gattuso tiene molto in considerazione anche José Maria Callejon, nonostante lo spagnolo sia in scadenza di contratto. Ancora è presto per dire se lunedì, nel posticipo a casa Samp, Politano partirà titolare. Più probabile che il tecnico calabrese per ora lo usi come arma in corsa. Anche perché dal 3 febbraio comincia un “tour de force” per il Napoli con 7 gare in 27 giorni (5 di campionato più le andate delle sfide a eliminazione diretta nelle Coppe contro Inter e Barcellona. Solo la Juve in Italia avrà lo stesso numero di partite).