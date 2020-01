Gattuso: “Napoli, serve più serenità e tranquillità. Meret titolare? Vedrete domani”

Gennaro Gattuso,tecnico del Napoli,ha svolto la conferenza stampa in vista della gara contro la Lazio domani allo stadio Olimpico,ecco alcune dichiarazioni,raccolte in questo articolo pubblicato da i Gazzetta .it Un’altra vigilia difficile, che tiene in ansia Rino Gattuso. La Lazio vince da nove partite consecutive in campionato e domani ospiterà proprio il Napoli che è in cerca del colpo grosso per riprendere a risalire la classifica. “Bisogna continuare sulla strada intrapresa contro l’Inter. Dobbiamo commettere meno errori, serve continuità nel gioco. Dobbiamo migliorare anche il palleggio e tenere bene il campo. Tra Parma e Inter si sono visti due Napoli diversi. Stiamo meglio fisicamente e cominciamo a palleggiare. C’è la consapevolezza che affrontiamo una squadra importante e che esprime un buon calcio. La Lazio ha fatto fatica nei primi mesi e questo esempio può servire anche a noi. Dobbiamo continuare a credere in quello che facciamo. Ci servono due o tre risultati positivi”. La continuità non può averla, il tecnico napoletano, nelle scelte perché domani mancherà ancora Koulibaly e, probabilmente, non ci sarà nemmeno Meret che non si è allenatore negli ultimi tre giorni. “Deciderò domani, ho a disposizione anche Ospina. Per quanto riguarda Koulibaly, invece, ha lavorato tre giorni molto bene. Ieri abbiamo fatto una risonanza e un esame strumentale. Ha ancora un po’ di edema e non possiamo rischiare. Non me la sento di mettere giocatori in campo con il rischio che possano stare, poi, fuori 2-3 mesi. Mi piace tutelare i miei giocatori. Lunedì cominceremo a fare qualcosa di diverso e vedremo se saremo in grado di metterlo in condizione, quando sarà al 100 per cento”.L’arrivo di Demme è soltanto una formalità da ufficializzare, mentre per Lobotka i contatti con il Celta sono continui. Di mercato, però, Gattuso non ha voltuo parlare. “Dirò qualcosa quando queste operazioni saranno concluse. Non voglio parlare di Demme, è una mancanza di rispetto nei confronti dei miei giocatori, poi ne parlerò. E’ capitano del Lipsia, è una squadra prima in classifica in Bundesliga, ci sarà tutto il tempo per discuterne. Tanti giocatori mi piacciono. Lavoriamo tutti i giorni. Servono giocatori funzionali, oggi la ricerca è questa. C’è un confronto quotidiano e giornaliero. Ho persone competenti come Giuntoli”. E’ stato chiesto a Gattuso anche tre motivi per cui i giocatori dovrebbero accettare Napoli in questo momento. “Bisogna amare quello che si fa. Siamo sempre dei privilegiati, poi bisogna migliorare, lavorare e non accontentare. Al campo serve voglia e naturalmente lucidità. Posso anche accettare qualche sciocchezza, qualche mancanza durante qualche serata, ma al campo si pedala e bisogna avere rispetto di tutti”.Poche battute, dunque, perché l’allenatore del Napoli è concentrati sulla partita. “Serve serenità, i dati sono confortanti. Non siamo tranquilli, dobbiamo andare alla ricerca di tutto questo”. Sulla formazione, nessuna anticipazione: “Vedrete domani. C’è rammarico nello spogliatoio ma anche grande entusiasmo. Ci sono giocatori che stanno 5-6 ore per allenarsi e curarsi. Da quando sono arrivato, i giocatori mi danno tutto e penso che tante volte escono fuori cose che non siano vere o corrette. Comincio a vedere le cose che mi piacciono. La squadra tiene il campo e alcuni aspetti vengono nel modo migliore. Continuiamo a lavorare”.Dovrà studiare, Gattuso, la migliore soluzione difensiva per limitarne le giocate. “Non c’è solo lui. La Lazio ha grande velocità e una grande tecnica. Non dobbiamo dare loro profondità. Sarà una partita simile a quella giocata con l’Inter”. Un’indicazione che consiglierà al tecnico un atteggiamento più prudente, rispetto alle ultime gare. “Non siamo stati bravi nella prima pressione. Ma con il Parma abbiamo subito ripartenze, non con l’Inter. La Lazio ha caratteristiche ben precise, ma poi bisogna essere bravi a non dargli profondità. Ci arrivano con meno passaggi e verticalizzano velocemente. L’Inter cerca più i due attaccanti con palla addosso. Correa porta palla e Immobile attacca in maniera incredibile la profondità”.

Ma il Napoli ha la volontà di uscire da questo momento difficile? Gattuso ne è certo. “Vedo grande entusiasmo e voglia, ma dobbiamo fare un filotto importante di risultati. Non possiamo pensare di avere questa classifica, ci sono valori e giocatori importanti. Devono stare tranquilli e lavorare con entusiasmo. La differenza domani? La potranno fare la testa e le gambe se andranno nella stesa direzione. La qualità è una componente importante”. Sulla possibilità di rivedere Fabian Ruiz centrale, Gattuso ha spiegato. “E’ un giocatore importante, giovane e di grande futuro. E’ molto forte. A me piace lavorare con le coppie, oggi si gioca a tre a centrocampo, siamo 4 più Gaetano che si sta abituando da vertice basso. Se parlo di coppie, ne mancano 2. Fabian preferisce giocare da mezzala che da vertice basso, ora stiamo facendo di necessità virtù. Con l’Inter a tratti ha fatto buone cose, ma non possiamo chiedergli aspetti che non ha. Ci vorrebbe tempo. Per questo abbiamo i doppi ruoli. I ragazzi della Primavera ti fanno andare più veloce, ma si abbassa la qualità in allenamento. Con i doppi ruoli c’è maggiore competizione. La vedo così”. Sul mancato inserimento di Lozano, l’allenatore ha detto: “Per me è molto forte, ma si deve riempire. Ha bisogno di scattare continuamente. Non riesce a dare continuità sulla sua corsa, deve migliorare su questo. Quando avrà una gamba brillante, ci darà una grandissima mano”.

C’è la possibilità che Gattuso schieri la stessa difesa vista contro l’Inter, con Hysaj a destra e Di Lorenzo centrale al fianco di Manolas. “Domani valutiamo. Oggi proviamo a fare qualcosa. Al di là della scivolata, ho visto un grande Di Lorenzo. Ha combattuto contro Lukaku. Sono molto soddisfatto di come interpreta il ruolo”. L’allenatore ha comunque escluso la possibilità di vedere un Napoli diverso, nel senso di atteggiamento un tantino più provinciale e non da top squadra. “Se servisse a vincere le partite, lo farei, ma non abbiamo le caratteristiche, la fisicità e la mentalità. Ci ho pensato, ma dobbiamo essere sicuri. Dobbiamo essere molto attenti, altrimenti poi non fai bene niente”. Del suo rapporto con De Laurentiis ha aggiunto: ““Ci sentiamo tutti i giorni. Parliamo di tutto con grande serenità. Mi fa domande, a volte le faccio io. C’è grande stima”.