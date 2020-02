Gattuso: “Napoli fragile, oggi un’altra mazzata”. Giuntoli: “Inaccettabile l’atteggiamento dell’arbitro”

Rino Gattuso si conferma uomo vero nell’analizzare il k.o. interno del suo Napoli contro il Lecce. Invece che aggrapparsi al rigore non dato a Milik, il tecnico ammette: “I gol si possono sbagliare, ma la squadra è stata fragile. Eravamo sempre 3-4 contro Lapadula, che li faceva salire. Non abbiamo tenuto la palla coperta, non c’è stata veemenza. Non riusciamo ad avere cattiveria, c’è troppa passività. Oggi ci manca la cattiveria, perché certe volte non si può far palleggiare e non andare con organizzazione. Aspettiamo e abbiamo visto che anche se aspettiamo, non riusciamo a solleticarli. Rivedremo insieme tutta la partita e lavoreremo sulla compattezza, sull’annusare il pericolo. I primi 30′ abbiamo creato 5-6 palle gol, ma non si può perdere sicurezza se si sbaglia una palla. Andiamo in paura e combiniamo quello che stiamo combinando”.

Uno dei nodi è proprio la fragilità: “Stiamo là, andiamo in posizione ma senza cattiveria e pressione. Quando arrivano sul fondo, bisogna lavorare bene. La cosa che dispiace di più è che si era riacceso l’entusiasmo della gente, e oggi abbiamo dato una grande mazzata. A noi e ai tifosi. Non basta solo la tecnica, bisogna fare le partite per 90′ e sistemare tutte e due le fasi. Oggi sapevamo che Koulibaly e Maksimovic potevano fare fatica, ma non è stato questo il problema”. Così invece sul rigore: “Non è corretto, non voglio offendere nessuno quindi ne parlerà Giuntoli. Però se c’è il Var, bisogna andare a vedere il Var. Tanto non costa nulla…”.

Composto ma più esplicito il ds Giuntoli: “Dal campo si è visto il tocco, l’arbitro ha evidenziato che Milik ha poi accentuato. Noi chiediamo che essendoci il Var, l’arbitro doveva andare a vedere. E’ una cosa che non possiamo accettare. Lui è convito si sia buttato. Se il Var evidenzia il tocco, tu vai a vedere. Abbiamo già subito tanti occasioni del genere. Perdere non è un problema, abbiamo le nostre colpe ma, a livello societario, non possiamo accettare che l’arbitro non vada a vedere il Var. L’obiettivo più importante era ripartire e lo abbiamo fatto. Abbiamo creato tanto. Dobbiamo ripartire anche se non so dove arriviamo. Gli obiettivi possono essere tanti ma adesso dobbiamo trovare maggiore equilibrio. Anche oggi abbiamo mostrato tutti i nostri limiti. Poi ci sono gli assenti che sono appena rientrati. Dobbiamo avere pazienza”.