Gattuso lancia Demme e spinge il Napoli alla svolta

Il Napoli Domani contro una Lazio lanciatissima, cerca una ripartenza tanto agognata ma mai realmente avviata E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Tutti insieme già a pranzo, per poi scendere in campo nel primo pomeriggio e rimanere in ritiro nell’hotel di Castel Volturno accanto al centro sportivo di allenamento. Rino Gattuso cerca di raccogliere i cocci del Napoli per provare una ripartenza fin qui agognata ma mai realmente avviata. Sei gare, solo due vinte (col Sassuolo e il Perugia in Coppa Italia) e soprattutto quattro sconfitte, l’ultima – la più pesante per come è arrivata – contro la Fiorentina sabato scorso.Gattuso non si è nascosto, ha chiesto scusa per ai tifosi per “una prestazione imbarazzante”. E, attraverso esempi legati alla sua carriera di calciatore, ha lasciato intendere in maniera diretta come esistano delle spaccature nel cosiddetto gruppo Napoli. Rino sta cercando di far capire che non sempre si può essere amici, ma comunque ci si può battere e aiutarsi in campo, che serve anche amor proprio.Martedì sera contro la Lazio c’è in ballo un barlume di speranza per andare in Europa, un obiettivo che appare lontanissimo oggi. Sia in campionato (6 punti dal sesto posto), sia in questa Coppa Italia che andrebbe vinta per garantirsi un posto in Europa League. Ma è inutile intrippare la mente in questi discorsi, una Lazio che viene da 11 vittorie consecutive deve essere affrontata con acume tattico e lavoro di squadra. Quello visto nel secondo tempo dell’Olimpico proprio contro i biancocelesti l’11 gennaio. Ma poi svanito sabato con la Fiorentina.Per questo oggi abbozzare una formazione è più complesso. Gattuso vuole riflettere sino in fondo per capire chi gli può dare di più in questo momento. In difesa le scelte saranno ancora una volta obbligate, con la sola novità del rientro a sinistra di Mario Rui (squalificato sabato scorso) con Luperto che tornerà in panchina. In mezzo sarà il momento di scendere in campo sin dal primo minuto per Diego Demme, il tedesco innamorato di Napoli. Come mezzali si giocheranno i 2 posti Allan, Fabian Ruiz e Zielinski, ma il terzo escluso potrebbe trovare nel tridente dove Callejon e anche Insigne potrebbero restar fuori per tirare il fiato.