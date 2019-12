Gattuso:….Io speriamo che me la cavo!!!!

Domenica 22 Dicembre alle ore 20:45,il Napoli di Gattuso,affrontera’a Reggio Emilia.il Sassuolo di Roberto De Zerbi.Una squadra che ha una sua identita’ di gioco,che ha in Boga’,Caputo,Traore’,e tanti altri,una fucina di giovani affamati,pronti a conquistarsi ” le luci della ribalta”,ed accrescere la loro carriera in qualche club prestigioso.Dall’altra parte,il Napoli,nuovo allenatore,ma “vecchi problemi”,che ancora oggi attanagliano i ragazzi di “ringhio”Gattuso.Agli azzurri occorre soprattutto ritrovare il giusto equilibrio psichico,che contro il Parma si sono visti tali limiti,oltre che tecnici. Urge,quindi, un intervento netto sul mercato invernale,per rimpinguare una rosa orfana di un metodista(che detta i tempi di gioco,e sia metronomo del centrocampo) oltre che di un altro mediano a supporto del solo Allan di ruolo,ed infine ,un fluidificante di sinistra,vista l’assenza,ormai perpetua di Ghoulam,ed il solo Mario Rui a copertura.Il che significa,che il mercato del Napoli.ha la priorita’ di tre entrate immediate.sperando che chi e preposto,sia gia’ al lavoro per svilupparne l’acquisizione!Nel frattempo,c’e’ il Sassuolo di De Zerbi,il Napoli correra’ verso i tre punti,tirndo fuori una prestazione maiuscola,e mostrando in campionato,attributi poco visibili?Oppure,le “multe” ,per il dopo Napoli-Salisburgo,dove gli stessi tesserati dovrebbero fare mia culpa!,saranno la bilancia di valori verso coloro i quali pagano biglietti e tv èer osannare ed amare i propri beniamini?Certo e’,nn vorrei essere nei panni di Gattuso,perche’ e va detto,si e’ chiuso un ciclo,quello Sarriano,e nn me ne voglia “ringhio”ma doveva essere il Ferguson della SSC Napoli,vista la valorizzazione espoinenziale di calciatori “finiti”con Benitez!,e lo scarso fatturato della stessa.In pratica,”io speriamo che me la cavo”..Infine,caro presidente,spero che sia servita la lezione dellp'”ammutinamento”i prorpi capitali si trattano prima,e nn si chiamano “marchettari”sol perche’ambiscono a piu’guadagni,un po’ come lei per le plusvalenze le pare?Ed in piu,meglio nn divulgare in pubblico in propri limiti organizzativi in Napoli-Salisburgo,e ne demandando pseudo dirigenti eretti a vice di papa'(vedere Ancelotti),ma tuonando nello spogliatoio contero chi nn rispetta le regole aziendali!Speriamo che la strenna natalizia sia favorevole agli azzurri,poi a fine semestre valuteremo i voti di Mister Gattuso,con una squadra mal costruita e mal gestita dalla “famiglia”Ancelotti,e da una societa’ che ora deve dimostrare che esiete!Buon Natale a tutii!