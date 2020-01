Gattuso: “Imbarazzanti, chiediamo scusa. È una squadra malata, ora andiamo in ritiro”

Crudo e duro Rino Gattuso….E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Quattro sconfitte in cinque partite di campionato, tre sconfitte su tre al San Paolo, le zone europee della classifica ormai lontanissime. La crisi del Napoli continua ad aggravarsi e all’orizzonte ci sono due partite durissime: martedì sera Napoli-Lazio (quarti di coppa Italia), domenica sera Napoli-Juventus.Arrivato ai microfoni oltre mezz’ora dopo il fischio finale, Gattuso sfoggia la consueta onestà intellettuale e si prende tutte le colpe della disfatta: “La prestazione è stata imbarazzante, bisogna chiedere scusa ai tifosi e alla città. E’ difficile spiegare l’involuzione rispetto alle prime tre partite della mia gestione. Abbiamo fatto qualcosina solo nei primi 20-25 minuti, poi siamo stati inguardabili. Abbiamo giocato in modo elementare, abbiamo fatto il solletico agli avversari, senza furore agonistico”. E poi annuncia la decisione, condivisa con la squadra, di tornare in ritiro per preparare i due prossimi impegni: “Abbiamo bisogno di guardarci in faccia”. Testa bassa, abbattuto, Gattuso ha usato parole molto chiare sulla situazione attuale del Napoli: “Sembra che ci siamo incontrati stamattina, ci siamo messi la maglia e siamo scesi in campo. Così non si può continuare, abbiamo toccato il fondo, dobbiamo capire a cosa stiamo andando incontro. Non guardiamo alla Champions League, guardiamo la classifica che fa paura. Stiamo giocando col fuoco”. La differenza tra il lavoro settimanale e la resa in partita è il principale cruccio di Gattuso: “In allenamento facciamo cose buone, ma in campo siamo piatti, ci facciamo puntare uno contro cinque, siamo prevedibili in attacco. Siamo una squadra malata, senz’anima. Non basta solo allenarsi: questa è una squadra che deve cominciare a dirsi le cose in faccia. Ho giocato per anni con gente che mi stava antipatica, ma in campo davo tutto”. Non hanno convinto alcune scelte tattiche in difesa: “Ho schierato Luperto a sinistra per non stravolgere troppo il reparto, Di Lorenzo veniva già da alcune partite come centrale ed era più rodato. I nuovi acquisti? Cerchiamo di recuperare anche gli infortunati. Adesso bisogna stare insieme, ascoltare i giocatori: stasera abbiamo giocato anche peggio della sconfitta contro il Parma. C’è da lavorare, dobbiamo ritrovarci a livello di squadra”.