Gattuso: “Il Napoli è malato e deve ancora guarire”

Ecco alcune dichiarazioni del tecnico azzurro Gattuso,al termine della gara contro il Sassuolo,raccolte in questo articolo pubblicato su Il Corriere dello Sport.it “Noi ancora dobbiamo guarire, siamo malati. Il secondo tempo è stato buono, la strada però è lunga. Bisogna lavorare. In dieci giorni non si possono fare i miracoli. Il Napoli non ha problemi di qualità, deve avere equilibrio, cominciare a divertirsi e giocare bene col 4-3-3. In questo momento dobbiamo dare continuità al lavoro”. Prima vittoria per Rino Gattuso sulla panchina azzurra. Il tecnico ha commentato il 2-1 in rimonta contro il Sassuolo: “Fabian Ruiz? Dobbiamo essere perfetti noi per farlo giocare bene. Servono equilibrio e sacrificio – ha detto Ringhio a Sky Sport – che mancano da troppo tempo. Nel primo tempo siamo stati statici, sappiamo che ci manca un calciatore a centrocampo per giocare in un certo modo”.“Mi piace toccare i miei giocatori, io so fare così il mio lavoro. A qualcuno può dar fastidio, può stargli sulle palle quando urli di continuo ma è così che faccio il mio lavoro. Questi calciatori hanno scritto pagine importanti per il Napoli – ha continuato Gattuso –, hanno giocato campionati lottando per lo scudetto, ora stanno vivendo un periodo difficile e che non è mai capitato. Il Barcellona? È un pensiero lontano, se ci penso adesso mi vengono i capelli bianchi. Ora pensiamo a Inter, Lazio e Fiorentina”.