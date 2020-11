Gattuso ha idee sempre più chiare. Ecco quali sono le scelte per il futuro

Di Vincenzo Famiglietti

Il Napoli splendido splendente invocato dal popolo non si è visto al Dall’Ara. Ma invece è scesa in campo una squadra pratica che, a differenza di Fiume, ha avuto un esuberante approccio alla partita, l’ha dominata a lungo, non è riuscita a chiudere i conti in anticipo però nel finale ha saputo tener botta. Napoli pragmatico. Senza fronzoli, per molto tempo padrone assoluto del gioco, ma con il limite irrisolto di non saper segnare quel gol in più che ti mette in naftalina la partita. Tant’è che nel finale ha sofferto parecchio, per il ritorno di un Bologna assente fino a 20′ dalla fine, eppoi galvanizzato dalle urla selvagge di Mihajlović fino a sfiorare il pari. Se non fosse stato per Ospina. Questi ha fatto sfoggio di una dote tipica dei grandi portieri: per un ‘ora e più non toccano palla ma poi si fanno trovar pronti all’improvviso. In crescita le prestazioni del colombiano, anche se in molti a Napoli sostengono la candidatura di Meret.

Il Napoli di Bologna ci consegna, intanto, una nota importante. Anzi è un segnale che viene dalla panchina. Da Gattuso. L’allenatore ha idee sempre più chiare riguardo alle prime e alle seconde scelte. Pare che abbia definito una gerarchica griglia di partenza. Sarà sempre, o quasi, 4-2-3-1, ovvio. La preferenza: schieramento con i tre furetti (Mertens, Lozano ed Insigne), pesi leggeri ma gambe svelta ed imprevedibilitò, dietro il portentoso nigeriano. Lozano è in evidente miglioramento, è quasi un obbligo metterlo in campo, a meno che non gli si debba far tirare il fiato. Si trova una meraviglia sulla destra, eppure quando sbarcò a Castelvolturno si temeva che si dovesse pestare i piedi con Insigne sul lato opposto. Ed invece, il vecchio ruolo dell’ala destra gli si addice a pennello. Se fossimo stati nel calcio di una volta, la numero 7 sarebbe stata la sua maglia. Anche a Bologna, il messicano si è distinto. Suo l’assist, un invito a nozze, per il decollo di Osimhen. Politano, a questo punto, rappresenterà l’alternativa per Lozano. Anche se l’ex Inter è altrettanto in fase di crescita.

A centrocampo Bakayoko diventa intoccabile. E’ lui l’unico ad avere le doti dell’incontrista. Gattuso non potrà farne a meno nel suo modulo piuttosto sbilanciato in avanti. Fabian sarà destinato ad affiancarlo per tutte le volte che sarà possibile. A Bologna, Fabian s’è spolmonato in fase di copertura e recupero. Zielinski partirà, quando possibile, dalla panchina.

Capitolo difesa: Kou e Manolas sono la soluzione centrale più gradita a Ringhio. Di Lorenzo pure. Per Hysaj discorso un po’ diverso. Il suo rinnovo contrattuale non è certo. In ogni caso è davanti a Mario Rui. Ipotesi suggestiva: nonostante la punizione di Bologna, Gattuso non esclude che un recupero completo di Ghoulam possa portare grandi benefici. Del portiere si è già detto, Gattuso li alternerà ma predilige Ospina,

Quindi, il Napoli della stagione 2020-21 è ormai disegnato nella mente del tecnico. E la partita di Bologna ne è stata la conferma. Anche se i tanti impegni, e mai come stavolta più ravvicinati del solito, imporranno l’inevitabile turn over, Gattuso ha deciso chi saranno i primi della classe. Almeno in teoria, poi al campo spetterà di volta in volta la sentenza sulla bontà della preferenze.