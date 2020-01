Gattuso: “Grande partita del Napoli. Semifinale dedicata a De Laurentiis”

Il tecnico azzurro: “Stasera abbiamo fatto una grande partita. Champions? Pensiamo al campionato che non stiamo messi bene”.E quanto si legge in questyo articolo pubblicato da il Corriere dello Sport.it “Sabato scorso contro la Fiorentina eravamo sprofondati, avevo visto una squadra imbarazzante. Ma ci siamo guardati in faccia e ci siamo parlati, e stasera abbiamo fatto una grande partita”. Lo dice Rino Gattuso, dopo la vittoria sulla Lazio che qualifica il Napoli alla semifinale di Coppa Italia.“Siamo stati sfortunati e anche fortunati – ha aggiunto Gattuso, alla Rai. Dicevo da tempo che questa squadra si allenava bene e che si era ‘consegnata’, e la prestazione con la Fiorentina mi aveva sorpreso. Ma figuracce di questo tipo non possiamo permettercele. Io mi ero preso le colpe, ora la semifinale è dedicata a De Laurentiis e a chi lavora in società”. Ora la Champions? “Si parla sempre di Europa, ma guardate – ha concluso Gattuso – che noi in campionato non stiamo messi bene, e dobbiamo guardarci indietro, perché non siamo abituati a giocare per certi obiettivi”.