Gattuso: “Domani senza paura. Mercato? Mi auguro che si firmino i rinnovi”

Ecco alcuni passaggi della conferenza stampa di Rino Gattuso,per presentare Sassuolo-Napoli,raccolti in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it.Mister Gattuso presenta questa mattina in conferenza stampa l’ultimo match dell’anno, Sassuolo-Napoli. Gara fondamentale per gli azzurri per chiudere la stagione con un risultato positivo.“In settimana ho visto una squadra che si è consegnata a me e al mio staff, c’è grandissima disponibilità. Abbiamo lavorato in modo molto forte, stiamo cercando qualcosa di diverso e loro si stanno mettendo a completa disposizione. Questa squadra deve tornare a fare ciò che ha fatto per lungo tempo. Per un anno e mezzo è stato utilizzato un modulo completamente diverso. Ora serve serietà e ringrazio i calciatori per la disponibilità datami. Non è facile, quando sei abituato per anni a vincere, a non farlo più. Può accadere che subentri la paura, ma dobbiamo proseguire su questa strada. Ho sentito “ultima spiaggia”, ma nel calcio non esiste. Dobbiamo pensare partita dopo partita e stare sul pezzo, recuperando la squadra mentalmente. Le prestazioni con Liverpool e Salisburgo non sono di due anni fa, ma di poco tempo fa. Dobbiamo ricominciare a giocare e divertirci”.“Domani incontriamo una squadra giovane che gioca bene. Voglio vedere equilibrio, niente panico. Non voglio che pensiamo se vinciamo o perdiamo, dobbiamo prendere palla e fare ciò che sappiamo fare”. “La mattina entro alle otto e vado via alla sera, la priorità è il campo e allenare i calciatori che ho a disposizione. Parlare, parlare e ascoltare ciò che dicono. Da domani i ragazzi avranno sei giorni di riposo, poi incontreremo il presidente e parleremo di tutto ciò di cui dobbiamo. Sul mercato c’è da fare poco, perché giocatori forti ci sono. Mi auguro che i ragazzi si siedano e firmino i rinnovi, perché più forti in giro ce ne sono pochi”. “Non dobbiamo pensare alla paura, ma a tornare più liberi. La classifica adesso non si deve guardare, i calciatori non devono guardarla. Devono guardare quantità e qualità di quello che si fa in settimana. Il campo giudica tutti noi, è vero ma ora dobbiamo concentrarci su quanto c’è da fare per migliorarci”. “Domani non è Gattuso contro De Zerbi, ma Sassuolo-Napoli. Lui è un allenatore preparato, ma non c’è una sfida tra di noi”. “Le novità sono il 4-3-3, palleggiare dal basso e creare superiorità numerica, con l’obiettivo di andare a cercare i nostri attaccanti. Dobbiamo soffrire di meno e tenere meglio il campo. Il secondo tempo col Parma è stato buono, ma non mi è piaciuto come abbiamo tenuto il campo. Le letture da fare non sono state fatte in modo corretto. La squadra non deve avere paura di subire gol, deve esserci organizzazione e dobbiamo sapere come scalare, come andare a prendere gli avversari. Mi aspetto tutto questo”.“Fabian può fare il vertice basso, sa giocare bene tecnicamente. Per molto tempo ha sempre giocato a due o da mezzala, ma ha qualità per fare questo tipo di calcio. Poi se vogliamo vedere un calciatore con più veemenza, non ha queste caratteristiche. E’ più un calciatore che dà ordine e palleggio”. “Per ora ho vissuto solo a Castel Volturno (ride, ndr), poi domenica sono stato qui con mia moglie. Io sono qua per fare bene, per me questo club è grande e ha persone squisite che si sono messe a disposizione con me e con lo staff. Io lavoro solo in un modo ossia dalla mattina alla sera, e voglio entrare nella testa dei miei calciatori. Dobbiamo lavorare e uscirne fuori”.