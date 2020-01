Gattuso contro Sarri

Gattuso è sulla panchina del Napoli da diverse settimane e purtroppo i risultati complessivi sono certamente molto “complicati”.

Sicuramente anche Ringhio ha commesso degli errori ( capiamo poco perchè non giochi Meret che è il primo portiere di livello che il Napoli ha da decenni) ma la sua gestione va contestualizzata.

Gattuso ha ereditato le macerie del calcio liquido, una squadra logorata psicologicamente e fisicamente, e soprattutto uno spogliatoio spaccato dopo le note vicende.

Ricostruire è davvero complicato.

Il mister ci sta provando in primis rifacendo daccapo l’imbarazzante preparazione atletica della squadra.

Poi il ritorno all’amato 433 che tante gioie ed emozioni ci ha regalato.

I risultati non sono certamente dalla parte di Ringhio ma, Fiorentina a parte, noi stiamo intravedendo in campo qualcosa di finalmente decente.

L’acquisto di Demme e Lobotka risulterà fondamentale ( il Napoli era incredibilmente sprovvisto di centrocampisi centrali ) ma siamo certi che anche Politano darà un contributo importante.

La squadra deve riacquistare le sue sicurezze e certamente la gara contro i non colorati di Sarri è la partita più sbagliata e insidiosa per farlo.

Dopo la vittoria meravigliosa e sofferta in Coppa Italia gli azzurri affrontano la prima della classe con la consapevolezza che dopo, solo dopo, il calendario dovrebbe essere in discesa.

Ma non vogliamo ne possiamo arrenderci prima di vivere ogni respiro di questa partita.

La Juventus in Italia ha tutto: giocatori, società strutturata, potere, soldi ed ..arbitri.

La ssc Napoli vive un momento di transizione che potrebbe portare a clamorose svolte estive.

Nemmeno però Sarri è riuscito ne a nostro modesto avviso riuscirà a ricostruire il gioco fatto vedere a Napoli.

I non colorati hanno tanti campioni ma sicuramente l’idea sarriana di gioco veloce a massimo due tocchi poco è conforme alla maggioranza di questi signori del pallone.

La Juventus non riesce a costruire il gioco partendo dal portiere, non ha l’Albiol pensante ma soprattutto ha tanti centrocampisti muscolari che amano portare palla e non farla girare.

Sarri ha già vinto col Chelsea dimostrando di essere un anche un pratico però…

Quindi si confronteranno due moduli similari con la stessa idea di calcio ma entrambi, per motivi diversi, piuttosto incompiuti.

Speriamo per una volta che non vinca il milgliore…