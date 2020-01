Gattuso-Conte, due cuori al bivio: vincere per risalire o per volare

Gattuso-Conte….chi volera e chi risalira’? E quanto si scrive in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Torniamo all’aprile 2012: 30ª giornata. Il Milan di Allegri, campione in carica, frena a Catania e la prima Juve di Conte si porta a -2. In settimana Antonio raduna la squadra in mezzo al campo di Vinovo e la carica con un discorso, rubato dalle telecamere e rimasto celebre: “Guardiamo chi sta davanti. Abbiamo raggiunto una maturità che ci permette di giocarcela fino in fondo. Se vogliono lo scudetto, devono sputare sangue fino alla fine, perciò non voglio atteggiamenti superficiali”. Rino Gattuso, all’ultima stagione di Milan, commenta: “Ho visto il discorso di Conte. Sembrava Al Pacino. Ha dato grinta anche a me. Mi sono alzato dal divano tutto gasato. Fa bene. La Juve non vince da tanto tempo”. Nella giornata successiva la Juve passa a Palermo, il Milan cade in casa con la Fiorentina e Conte piazza il sorpasso per il suo primo scudetto. Otto anni dopo, Rino Gattuso e Antonio Conte tornano a scontrarsi faccia a faccia. Per la prima volta da allenatori, in un incontro chiave per entrambi. L’Inter, sulla soglia di un doppio incrocio di fuoco (Napoli, Atalanta) non vuole sfilarsi dalla Juve; il Napoli deve avvicinare la zona Champions distante 11 punti e alla prossima dovrà far visita alla Lazio delle 9 vittorie di fila. Entrambe vogliono “espugnare” il San Paolo: l’Inter non vince dall’ottobre ‘97, il Napoli ha perso o pareggiato nelle ultime 4 in casa. Napoli-Inter vale tantissimo. Di sicuro Fabbri, quarto uomo, non si annoierà. Questa sera proverà sensazioni da domatore. Nelle aree tecniche si agiteranno due cuori ruggenti.Ieri Gattuso e Conte si sono spediti carezze da lontano. L’affinità di indole è palese. Antonio: “Mi rivedo in Rino. Si è costruito la carriera con le sue mani, con la gavetta, come me. Il suo lavoro al Milan è stato sottovalutato”. Rino: “Antonio ha trasmesso una mentalità incredibile: l’Inter sa soffrire, stare in campo, ripartire con qualità. È diversa. Tutto merito dell’allenatore. Se Conte si specchia in Gattuso, Gattuso vuole un Napoli dall’animo contiano. La loro affinità si fonda su tre valori: regole, lavoro, empatia. Se Antonio di recente, su un Frecciarossa, ha intercettato una Coca Cola clandestina di Lautaro e contestato la maturità delle banane messe a disposizione; Rino a Milanello metteva sotto chiave il distributore di merendine per evitare raid notturni. Dopo una carriera di corse e sacrifici, da allenatori condividono la mistica del lavoro. Antonio evoca la necessità del sudore ogni 5 minuti, perché il suo calcio vive di ritmi alti; Rino ha subito dilatato i tempi e i carichi del maestro Ancelotti. Se Barella è pronto a morire per Conte, Gattuso ha già in mano il Napoli e ha sempre trovato piena disponibilità nei suoi. Stesso polso da leader, stessa forza empatica, ma declinata in modo diverso. Conte è più capo di truppa, parla al gruppo, seduce col carisma di una bacheca da mister già ricca, che garantisce credibilità. Gattuso la credibilità ha dovuto sempre meritarsela con il lavoro di campo, anche in contesti sofferti, tipo Creta e Pisa, dove spesso mancavano le condizioni minime per svolgere il proprio mestiere. Rino ha una sensibilità e una venatura romantica che paga nei rapporti personali. Poteva scontrarsi in campo col gigante Bakayoko, mangiarselo per un ritardo a Milanello, ma poi gli portava ciambelle a colazione. A fine allenamento, invitava Calha nel suo ufficio per fargli praticare l’italiano e aiutarlo a inserirsi più in fretta. Anime malate come Insigne potrebbero aver trovato l’interlocutore giusto. Chi si ferma allo stereotipo del Ringhio, non conoscerà mai Gattuso fino in fondo. Anche tatticamente. Chi si aspetta solo aggressione e ripartenze, sbaglia. Il suo 4-3-3 è la ricerca di un calcio più ambizioso, di cultura Milan. È appoggiato da uno staff capace e aggiornato. Non ha ancora trovato il contesto e il tempo per coltivarlo. Gattuso nel periodo rossonero ha sondato altre vie tattiche, compresa la difesa a 3. La fede di Conte nel 3-5-2, che gli permette un calcio più aggressivo e di recupero più alto, è totale. Ma è soprattutto nelle prospettive che si spalanca la forbice tra i due.Gattuso è arrivato nuovamente a fine impero, come lo era il Milan che ha allenato. È arrivato in un Napoli lacerato dallo scontro suicida tra presidente e spogliatoio; un Napoli da rifondare, dopo anni gloriosi. Rino sta cercando di portare regole, lavoro ed empatia tra le macerie di un ammutinamento. Cerca il miracolo che gli riuscì al Milan, perché arrivare a un punto dalla Champions la stagione scorsa, fu tale. E la stagione attuale del Milan lo dimostra. Al contrario, Conte potrebbe essere all’alba di un ciclo. Infatti quelle parole da Al Pacino che disse 8 anni fa alla sua prima Juve, potrebbe dirle oggi alla sua prima Inter: “Abbiamo raggiunto la maturità per giocarcela fino in fondo. La Juve è favorita, ma se vuole lo scudetto, dovrà sputare sangue fino alla fine”. Contro Napoli e Atalanta, Antonio pretende risposte di continuità e personalità. Ha ritrovato Sensi e Barella, attende il mercato per il cambio di passo. Gattuso, senza Koulibaly e Mertens tornato a casa a curarsi, pretende orgoglio e progressi. È la notte dei Sergenti d’Italia. Napoli-Inter si gioca a bordo campo, non meno che dentro.