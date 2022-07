Gattuso al Valencia: una storia che si ripete

L’ex allenatore del Napoli, Rino Gattuso, sembrerebbe non abbia iniziato con il piede giusto la sua avventura con il Valencia.

Se in un primo momento Gattuso era una figura gradita alla per la tifoseria valenciana, ad oggi smebrerebbe che il problema sia con la società stessa.

L’allenatore infatti, per lavorare al meglio nella prossima stagione di campionato, avrebbe richiesto dei giocatori da top class. Nello specifico stiamo parlando di Politano, Cavani e Dzeko.

Delle richieste che Gattuso ha avanzato senza badare a spese, che invece il Valencia guarda e come!

Ed è questo il motivo per il quale l’allenatore di Corigliano Calabro sta avendo dei problemi con la società Valencia.

Si vocifera infatti che l’ex azzurro stia pensando addirittura all’addio alla squadra.

Una storia che si ripete

Gattuso ebbe già questi problemi nel 2021 con la Fiorentina. In quel caso Gattuso non fece in tempo ad iniziare che subito dovette abbandonare a causa delle divergenze tra allenatore e il Presidente Rocco Commiso.

Anche in quel caso i problemi erano sulle diverse vedute in ottica calciomercato. Da quanto si è saputo la tensione sarebbe nata dopo la frenata in merito all’arrivo di Sergio Olivera e Gonçalo Guedes nella squadra viola. Due giocatori che condividono lo stesso procuratore Jorge Mendes.

Nella foto, Gattuso in conferenza stampa pre gara di Europa League

La squadra di Commiso a quanto pare si è ribellata al al ‘gioco’ del rialzo dei cartellini, tanto da indurre la squadra di Firenze ad abbandonare la compravendita.

Un atteggiamento che non è stato affatto gradito da Gattuso il quale ha inasprito gli animi tanto da dover dire addio ai viola .

Che questa di Valencia non sia la stessa storia con la stessa fine? Staremo va vedere per il momento Gattuso non sembra essere soddisfatto…

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati