Gattuso a Sky :” Dobbiamo faticare per passare il turno!”

Gattuso ai microfoni di Sky:”

Ci sono partite special e questa è una di queste Avverte che la squadra ha la consapevolezza di fare la storia della società ?

Oggi ho parlato con i miei giocatori e gli ho detto che possiamo entrare nella storia. Comunque abbiamo la consapevolezza di incontrare una squadra forte e bisogna fare una grande prestazione tecnico e mentale. In questi mesi ho sentito che dovessimo fare una passeggiata qui a Barcellona. Dopo hanno recuperato i giocatori più forti e noi non dobbiamo pensare a fare la storia ma dobbiamo pensare a fare la nostra partita Se dovessimo passare bene ma dobbiamo pensare alla fatica perché dobbiamo faticare per passare.