Gasperini post Atalanta-Napoli: “Non meritavamo di perdere”

Un Gasperini agitato dopo la sconfitta contro il Napoli. Come di consueto ha parlato ai microfoni di DAZN

Leggiamo insieme le sue parole:

Quando esci da questi tipo di partite, lo fai con la certezza che noi faremo bene. E’ una squadra che cresce, dal punto di vista fisico e atletico, siamo stati all’altezza del Napoli ed a a tratti anche superiori a loro. Non meritavamo di perdere.

Nel finale ha perso un po’ la barra della partita, perchè fino a quel momento non ci sono stati episodi eclatanti. E’ stata una bellissima partita, agonistica e corretta. Nel recupero è l’unica situazione nella quale si può recriminare un po’.

“Nella prima parte di gara siamo andati in vantaggio su rigore, l’episodio meno limpido. Abbiamo fatto bene, costruendo diverse opportunità giocando palla a terra in modo fluido. Peccato aver preso gol subito dopo il nostro vantaggio, su una situazione di calcio d’angolo dove siamo rimasti un po’ lenti. Il Napoli ha qualità ed è molto cinico, ma abbiamo fatto molto bene. Ero curioso nel misurarmi con una squadra così.

Non era facile contro la difesa del Napoli riuscire a costruire così tanti palle gol, alcune anche nitide come la traversa. Siamo una squadra che cresce, che deve lavorare sul disimpegno da dietro. Davanti Lookman sta facendo benissimo, ma a me è piaciuto molto anche Hojlund. Sono molto soddisfatti di questi ragazzi, giovani e con la voglia di crescere”.

“Noi non possiamo pensare di confermare il terzo posto. Non ci tiriamo di certo indietro e ci proveremo, ma non va dimenticato che abbiamo cambiato tanto. La vera continuità è il gioco, che non era scontato. Questa squadra à cresciuta e continuerà a crescere, il campionato è ancora lungo e vedremo dove arriveremo”.

