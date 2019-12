Gasperini contro Pioli, dopo la rissa oggi la pace?

Serie A:Urla e spinte nel penultimo incrocio, dopo altre polemiche in tv. In Atalanta-Milan di nuovo avversari, stavolta pronti alla tregua…giusto Pioli-Gasperini?E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it La penultima volta è finita tra urla e una spinta, mentre nell’ultima occasione la lite si è limitata a un botta e risposta velenoso in tv. Non si penserebbe mai, a giudicare dal carattere mite, che i protagonisti siano proprio loro: Gian Piero Gasperini è l’allenatore che balla negli spogliatoi per festeggiare l’Atalanta agli ottavi di finale Champions. Stefano Pioli si definisce un “normal one” o, in tre aggettivi, “educato, rispettoso, semplice”.Invece c’è stato un momento in cui hanno perso la pazienza, uno per colpa dell’altro. Addirittura trattenuti dai presenti, come quando il pomeriggio del 30 settembre 2018, diretti dal campo verso gli spogliatoi dello stadio di Firenze vennero quasi alle mani. “Io sono andato per salutarlo e lui mi ha urlato contro” ricostruiva Pioli dopo la vittoria della sua Fiorentina sull’Atalanta.