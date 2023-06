Garcia, uomo “comodo” per De Laurentiis.

Aurelio, fortissimamente Aurelio.

Mercato, contratti, uscite ed entrate son cose da uomo solo al comando.

Serviva un buon comandante. Uno che si sentisse grato per il ruolo affidatogli.

Abbiamo un presidente “benefattore”.

Il Napoli è saldamente nelle mani del suo presidente e proprietario.

È un Aurelio raggiante.

Sorridente come raramente abbiamo visto.

Abito chiaro. Tono estivo.

Beige come si conviene in primo pomeriggio.

La partenza di Spalletti è stata per il patron una “liberazione”.

C’è la sensazione che De Laurentiis fosse divenuto un po’ ostaggio del modus spallettiano. C’è la sensazione che la presenza scenica di Luciano, mix di Rambo e Capitan Achab, avesse creato una notevole distanza tra i Due.

Probabilmente una tregua firmata per comune necessità.

Il cammino del Napoli 5.0 ha ben mascherato un rapporto umano complesso.

Lo avrebbe tenuto Aurelio ma molto probabilmente per non rompere un ingranaggio solido.

Poca simpatia tra i due.

Resta il fatto che è evidente come Garcia sia un uomo più “giusto” per De Laurentiis.

Il volto elegante e cinematografico è molto più nelle corde del produttore romano.

Garcia, garantisce a De Laurentiis, una serenità ed una mobilità di manovra che non c’ era con Spalletti.

Garcia non ingombra.

Garcia non riempie il palcoscenico, al massimo lo sfiora.

Uomo giusto per Aurelio almeno fuori dal campo.

Uomo giusto per chi accetta consigli ma poi fa come crede.

Si occupi del campo caro mister, tutto il resto è cosa da presidente.

