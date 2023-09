Garcia – Spalletti: il copia ed incolla è cosa da marziani

Quel che è accaduto ieri, appartiene a ieri. Le dita della mia mano son tutte diverse, i fratelli spesso sono coltelli e non esiste uomo al mondo che si possa sostituire perfettamente ad un altro.

Garcia non è Spalletti, Spalletti non è Sarri e non esiste anno che possa ripetersi.

Il copia ed incolla è cosa unicamente da computer. Robots.

L’intelligenza artificiale, senza identità, fa più danni di un terremoto.

Il Napoli di Garcia non sarà il Napoli 5.0 di Spalletti e non è assolutamente detto sia un male. Anno nuovo, vita nuova.

Fisiologico il riflesso, fisiologico, a tratti, anche il rigetto.

È un anno particolare per tutti. Lo è per i neo arrivati, per l’allenatore ma lo è anche per i calciatori che fino a ieri erano degli illustri secondi.

Lo scudetto cucito sulla maglia, costituisce un peso a cui serve far abitudine.

Insomma occorre pesare la Responsabilità.

La crescita è qualcosa di meraviglioso. Veniamo al mondo per questo ma porta con sé una atavica domanda.

Conviene?

Si. Conviene. Sempre.

Tempo a Garcia, tempo a Lobotka, Osimhen e Kvaratskhelia campioni d’Italia con tutto da dimostrare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati