Garcia – Spalletti. Confronto “Umano”

Esperti si dividono sui numeri. Inutile nascondercelo.

Ci si interroga.

Garcia possiede le qualità umane per Napoli ed il Napoli?

Tecnicamente lo sapremo attraverso i risultati in corso d’opera. Dinamiche per la gestione di progetti e gruppi.

Quanto incide un allenatore su una squadra? In che percentuale, un tecnico, cambia il volto di un team?

20-30 su 100?

Più? Meno?

Le parole di Elmas, dal ritiro della sua nazionale, rimarcano il dolore di un amore finito male.

Traumatico.

“È stato come un padre” ha addirittura detto Elmas, prima di incontrare l’Italia con la sua Macedonia.

Le impressioni che arrivano da Coverciano, dicono di un Luciano Spalletti, “adottato” immediatamente dall’ambiente azzurro.

Uomo giusto al posto giusto.

“Sarò il miglior Spalletti”.

I calciatori si fidano dell’uomo. Prima l’uomo dopo il tecnico.

Tecnicamente non c’è granché da inventare, nel moderno fare calcio ma il rapporto umano ha ancora orizzonti infiniti su cui lavorare.

Nel campo, in famiglia ed anche nell’amministrazione di un quartiere a rischio.

Garcia, senza alcuna esagerazione, possiede le qualità adatte a Napoli ed al Napoli?

Quali impressione abbiamo avuto nel primo approccio partenopeo?

Il tempo ci dirà.

