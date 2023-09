Garcia: la conferenza è peggio della gara

La conferenza di Garcia è peggio della prestazione. Il dopo “rovina” il prima. Lo annerisce. Non si tratta di coraggio piuttosto di Educazione alla Prestazione. Il manager della grande azienda possiede caratteristiche personali che il mercato non vende.

Adriano Olivetti, nel momento di massima espansione per l’azienda di Ivrea, affidò incarichi di alto spessore a filosofi, storici e letterati ancor prima che ingegneri.

Il carattere prestazionale si forma col pensiero.

Garcia ne è capace?

A vedere i cambi e come li giustifica nel post gara, diremmo no.

Con le parole fa peggio che con le mosse tattiche. Un primo tempo ordinato, serio, da Napoli. Si commenta e si dice che squadra ed allenatore si sono compresi. Si son parlati ed il mister ha capito la natura di questa squadra.

Niente di trascendentale ma quantomeno si gioca alti ed il Bologna assiste alla gara.

Pare ma non è.

“Braccino corto” abbiamo scritto ieri. Il Bologna, contro la sua identità, sceglie di difendersi. Evita lo scontro vis a vis e lascia che il Napoli sbatta contro sé stesso.

Thiago Motta, in conferenza dirà ” volevo frustrare la volontà del Napoli di far gioco” . Operazione riuscita.

Garcia, però, lo aiuta in tutto. Con i cambi, con l’atteggiamento, con il timore di prendere gol con un messaggio di “attenzione” che giunge alla squadra.

Se il Napoli aveva la difesa da inventare, il Bologna la prende dalla tribuna.

Non è timore. Non si tratta di Coraggio, è Educazione alla prestazione di alto livello e non si insegna. È una prerogativa.

Le parole fortuna, caso, sorte sono espressioni vuote in serbo soltanto a chi deve giustificarsi.

Mister, dica il vero.

