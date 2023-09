Garcia, il “braccetto” del timoroso

Situazione delicata. La squadra ci prova. Si impegna. I suoi 2 miglior elementi, Osimhen e Kvaratskhelia si battono. Si battono e lasciateci il termine, si incazzano. Stasera tocca a Victor. Protesta forte rivolta alla panchina.

C’è una vaga impressione che la squadra abbia deciso di “far da sola”. Mi auguro di sbagliare. Sarebbe cosa grave. Tantissimo.

Il campo dice “paura”.

Nel tennis si chiama “braccetto”. Per paradosso, assale il campione nel momento di sopraffare l’avversario.

Lo si riconosce quando il colpo non arriva forte, deciso ed in fondo al campo. Arrivano colpi morbidi e nel centro del campo e nel centro del campo, il Tennista è un Tennista morto.

Garcia ha avuto paura.

Mancano ancora 20 minuti e toglie dal campo Osimhen e Kvaratskhelia. Anche Thiago Motta avrà pensato “cosa sta facendo”. 2 punti persi. Il Bologna con poca fatica e molto ordine incassa un prezioso pareggio. Peccato importante quello che commette Garcia. Non vuol vincere, quasi si copre e la lezione di Braga non ha insegnato nulla. Il Napoli è tecnicamente molto superiore al Bologna. Il timore settimanale è stato eccessivo. Fatta eccezione per una occasione in avvio di prima frazione, il Bologna amministra. Bisognava crederci. Bisognava azzannare ma la fame, il desiderio, l’appetito non si insegna. Il desiderio di vincere è qualcosa di vitale, è passione viva. Non da tutti.

Con i cambi che Garcia ripete, il dato è chiaro.

Il Francese si protegge. Sceglie l’equilibrio. Preferisce non perdere anziché provare a vincere.

Mentalità provinciale?

Mentalità da cuore timoroso?

Ma il Mister ha accettato la panchina del Napoli campione d’Italia.

